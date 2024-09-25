Из-за поднятой депутатом Марьяны Безуглой информационной волны, украинский Генштаб вынужден оборонять обреченный город-крепость дальше, увеличивая шанс котла для части 72-й бригады ВСУ.

На данный момент Угледар и его украинский гарнизон находятся в ситуации не слишком отличающейся от критической: фланги населённого пункта охвачены в полукольцо, а центральная часть российского наступления продолжает давление на ВСУ уже в жилой застройке города. О том как тяжело украинским офицерам и солдатам, не успевшим отойти, можно судить по видео.

Исследуя кадры ТГ-канала «Русской весны» видно, что город уже превращен в скопление развалин, благодаря непрекращающемуся воздействию планирующих бомб и тяжелой артиллерии, а по остаткам высотной застройки в быстром темпе перемещаются штурмовые группы ВС РФ.





На штурм города снарядов расходуется куда больше, чем на приступ Бахмута (Артемовска). В этом легко убедиться, наблюдая кадры массовых разрывов тяжелых боеприпасов в призме ИК-излучения камеры БЛА.





Причем, рассматривая городскую панораму сквозь призму тепловизионной камеры разведывательного БПЛА, можно заметить многочисленные разрывы и столбы дыма после прилётов мощных снарядов и авиационных бомб, превращающих единицы уцелевших украинских оборонительных пунктов в скопление бетонной пыли и покореженной арматуры.

Предполагается, что основной костяк обороняющей город 72-й отдельной механизированной бригады выведен из города, а остатки городских развалин удерживают порядка 300 человек, которые вряд ли сумеют уйти из оперативного окружения. Дальше, наступление ВС РФ продолжится на такие населённые пункты как Селидово и Торецк.