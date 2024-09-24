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Madarator
У российских подразделений в зоне СВО замечены китайские броневики Hushi
Китай собственные броневики не поставлял – но этого и не нужно, когда есть надёжные союзники России в Африке.

   К российским «Тиграм» на вооружении российских подразделений на СВО прибавились броневики «Hushi». Снимки бронеавтомобилей китайского производства, в которых легко угадывается продукция военного автопрома КНР, разместил ТГ-канал «Уголок Ситха». Редакторы сообщества указывают, что кадры с обновлённой силами отечественных ремонтных мастерских бронемашиной, сделаны на просторах СВО. Об этом свидетельствуют установленные защитные решетки, не входящие в стандартный комплект поставок. Экранирование бронетехники защищает борта, фронтальную часть и крышу машины.

   Об этом бронеавтомобиле известно, что его полная масса составляет 6,5 тонны, а мощность бензиновой силовой установки позволяет двигателю развивать 200 лошадиных сил с максимальной демонстрируемой скоростью по асфальту до 115 км\ч. Всего броневик на одной заправке способен преодолеть 600 километров. В качестве десантного средства внутреннее пространство позволяет вместить до 11 человек вооруженных пассажиров.

Источник изображения: ТГ-канал "Уголок Ситха"

   Предполагается, что броневики поставлены не напрямую с китайских военных складов, а посредством плотного взаимодействия с африканскими союзниками российского государства: именно они могли продать эту колёсную технику ВС России, что делает обвинения западных союзников Киева в адрес официального Пекина совершенно беспочвенными.

   Не менее полезными на просторах российской спецоперации оказался и другой продукт КНР: мотовездеходы Desertcross 1000-3, способные быть не просто транспортом, но и боевой единицей, вооруженные легкими пехотными пулеметами и даже станковыми гранатомётами АГС.

#hushi #hushi zfb-05 #иностранное вооружение в армии рф #китайские бронеавтомобили
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