Соответствующую информацию предоставил никто иной, как основатель проекта Stiver

Любители бесплатных электронных книжек в очень скором времени окажутся без огромнейшего ресурса бесплатной цифровой литературы. Речь идёт о самом известном русскоязычном проекте из мира электронных нелегальных библиотек – «Флибусте». По словам создателя онлайн-ресурса с никнеймом Stiver, «Флибусту» придется закрыть из-за смертельного и слишком прогрессирующего заболевания владельца ресурса, то есть его самого.

Мужчина, проживающий в Германии, во время посещения местной больницы узнал, что у него неоперабельная крупная опухоль мозга – глиобластома.









Патриарх крупнейшей пиратской библиотеки русскоязычного Интернета назвал и крайние сроки существования проекта в рабочем состоянии. Речь идёт о нескольких неделях – времени, на которое аренда серверов ещё оплачена.

«Флибуста» на протяжении последних 15 лет помогала скачивать практически любые электронные книги — даже если дело касалось тех цифровых носителей информации, издания которых уже исчезли или не появлялись в онлайн-продаже.