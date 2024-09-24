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Madarator
Реактивная ситсема "Торнадо-С" ВС РФ уничтожила украинскую ПВО С-300 в Краматорске
Дальнобойные снаряды способны пролететь 120 км и "выкорчевывать" практически любой тип вооружения оппонента.

   В попытке обеспечить защиту от воздушных угроз действующей украинской армейской группировке в районе Донбасса, командование последней слишком близко перебросило к линии передовой дефицитную установку ПВО, за что пришлось поплатиться. Так в момент боевой работы украинская С-300 была засечена и столь же оперативно выведена из строя прицельным огнём дальнобойной отечественной РСЗО «Торнадо-С». О том, насколько крепко досталось украинской зенитной батарее, находившейся на северной оконечности Краматорска, рассказывает редакция ТГ-канала «Донбасский партизан».

   По сведениям с мест, высокоточный боеприпас прилетел ровно в периметр нахождения пусковой установки «Трёхсотки», вызвав самопроизвольную детонацию боевого комплекта. Мощность взрыва оказалась настолько сильной, что повреждения достигли и второй ПУ –вместе с командным центром и модулем радиолокационного контроля воздушного периметра.



   Неспокойно было и на местном военном аэродроме, куда были запущены обновленные авиабомбы, оснащенные модулями планирования и коррекции. Таких боеприпасов было выпущено четыре единицы.

   Так же довольно неприятным открытием для украинских военных стало знание, что отечественные инженеры успешно модернизировали блоки УМПК, оснастив первые более длинными крыльями. В результате планирующие бомбы стали лететь дальше и точней, достигая военных объектов аж в самом городе Запорожье. Что и случилось вчера.

#торнадо-с #краматорск #торнадо
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РСЗО "Торнадо-С" уничтожила колонну ВСУ в Курской области
В Краматорске авиаударом был ликвидирован иностранный военный советник
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