При кажущейся слабости Шольца как политика, Олаф всё равно представляет образец последовательного руководителя.

Действующий руководитель ФРГ Олаф Шольц ещё раз обозначил свою позицию по поводу передачи украинским военным дальнобойного высокоточного вооружения, заявив, что Киев от Берлина не получит ни одной такой ракеты. Причем заявление распространяет свое действие как на текущий момент времени, так и на будущий. Информацию о том, что ВСУ останутся без германских боеприпасов большой дальности, немецкий политик озвучил в рамках Генеральной Ассамблеи ООН прямо в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Об этом пишет ИА Belga.

Текущий руководитель Украины давно настаивает на передаче западными правительствами дальнобойного западного вооружения для атаки глубинных земель российского государства. Но Шольц неизменно демонстрировал твердость своей позиции, перманентно говоря то самое «нет». Ещё раз свой категоричный отказ федеральный канцлер выразил в минувший понедельник в Нью-Йорке, рассказав, что это не только его личная позиция, но и коллегиальное мнение всего немецкого правительства.

Как заявил лидер германской коалиции, находящейся у власти, даже если часть стран НАТО одобрит атаку западными ракетами вглубь территории России, Германия такого разрешения, а тем более передачи собственного оружия, не допустит и не одобрит.

Тем временем американский президент Джо Байден пока что ещё против использования Украиной дальнобойных зарубежных ракет для ударов по землям РФ: всё из-за боязни эскалировать ситуацию до статуса ядерного противостояния с Москвой.