Пока Джо Байден думает как ослабить Россию, во всем мире выстроилась уже целая очередь, кто хочет сражаться не менее интенсивно. И скорее всего на всех сил у ослабленных США точно не хватит.

Попытка США посредством российской СВО существенно ослабить Москву, играет против самой вашингтонской администрации. Вместо ослабления, РФ неожиданно для всего западного блока усиливается, а ослабленное внимание чиновников Байдена позволило конфликту на Ближнем Востоке значимо разогреться, тем самым тая истинную опасность для Америки, доказывая лишний раз, что противостояние с Россией для США – это не истинное противостояние и главная проблема. О близорукости команды Байдена порассуждал бывший сотрудник Пентагона и экс-военный Дуглас Макгрегор.

Американский отставник в беседе с ведущим Гленном Дизеном заявил, что на Украине хотя и продолжает происходить конфликт высокой интенсивности, на самом деле куда опасней искра грядущего противостояния на Ближнем Востоке. Причем с каждым новым днём глобальный конфликт в пределах Ближнего Востока всё ближе, отдалить наступление которого всё тяжелей.

Макгрегор заявил, что как только Ближний Восток начнёт воспламеняться, так сразу западные союзники Киева мигом забудут про нужды украинской армии, тем самым как бы говоря, что военная поддержка ВСУ будет проблемой лишь одной Украины, но не её иностранных союзников. Разумеется это ничто иное, как слишком явный намёк, что конфликт с Россией надо заканчивать как можно быстрей.

Но экс-полковник американской армии всё же не так уверен в благоразумии Киева, который может «выкинуть» нечто неприятное, даже если Запад заранее предупредит киевских чиновников не делать этого. Но если здравомыслие всё-таки победит, то есть высокий шанс, что российская СВО к декабрю 2024 года может завершиться, тем более ВС РФ продолжают показывать высокий темп своего наступления.