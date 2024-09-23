Но если Израиль не добился своих целей, не сумев полностью победить палестинцев в секторе Газа, то о какой победе идёт речь, если ЦАХАЛ теперь будет противостоять гораздо более могущественная Хезболла?

Высшее военное командование израильской армии в почти что круглосуточном режиме работает над созданием плана по проведению наземной операции на северной части Ливана. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты британского The Economist. По мнению иностранных журналистов, главной целью наземной операции выступает создание защитной буферной зоны. Причем ситуация с созданием схемы атаки на северную оконечность Ливана фактически близка к окончанию, единственная «загвоздка», ограничивающая гипотетическое наступление, это пока что недостаточная концентрация наземных сил ЦАХАЛ вблизи ливанской границы.









Опрошенные же военные аналитики считают, что Хезболла и Израиль не факт, что начнут сражаться между собой всеми способами. Наиболее вероятно просто произойдет обмен ракетными ударами между сторонами. Есть ещё небольшой процент вероятности, что бойцы Хезболлы предпримут компактные рейды на приграничную территорию Израиля.

Цахал же со своей стороны будет придерживаться тактики бомбардировочного воздействия, нанося удары авиационными боеприпасами по военным складам ливанской войсковой организации и уничтожая стартовые позиции ряда реактивных артиллерийских подразделений Хезболлы. Не исключено, что израильские военные начнут уничтожать и гражданскую инфраструктуру Ливана с целью настроить мирное население ближневосточного государства против той самой Хезболлы.