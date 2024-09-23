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Madarator
ВСУ начали выводить некоторые подразделения из Угледара
Оборона города теряет всякий смысл из-за широкого охвата населённого пункта с флангов.

   Украинское командование отдало «негласный» приказ о выводе части гарнизона ВСУ из пределов городской агломерации Угледара. Соответствующими сведениями с отечественными корреспондентами ТАСС поделились представители штурмовых подразделений ВС России, ведущих наступление на угледарском направлении. В источнике новости указано, что отвод действующих групп солдат и офицеров пока что происходит в не интенсивном режиме из-за боязни вызвать падение морали у других отрядов ВСУ, держащих оборону Угледара. Но факт отхода определенных украинских подразделений из хорошо укрепленного оборонительного района лишний раз прямо говорит, что дела у обороняющихся от фазы тяжелого положения напрямую переходят в фазу критическую.



   Сейчас юго-восточный фас обороны города представляет собой самый сложный для украинского командования участок ЛБС Угледара – именно здесь позиции ВСУ были оставлены частично. А все пути снабжения, проходящие по трассам с твердым покрытием, находятся в пределах боевой работы fpv-дронов, ствольной и реактивной артиллерии.

   По мнению депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, в скором падении «фортеци Угледар» виноват исключительно командующий ВСУ – Александр Сырский.

#всу #угледар
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Российские силы начали штурм Угледара в Донецкой Народной Республике
Сырский отстранил от командования комбрига 72-й бригады ВСУ, обороняющейся в Угледаре
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