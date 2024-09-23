Оборона города теряет всякий смысл из-за широкого охвата населённого пункта с флангов.

Украинское командование отдало «негласный» приказ о выводе части гарнизона ВСУ из пределов городской агломерации Угледара. Соответствующими сведениями с отечественными корреспондентами ТАСС поделились представители штурмовых подразделений ВС России, ведущих наступление на угледарском направлении. В источнике новости указано, что отвод действующих групп солдат и офицеров пока что происходит в не интенсивном режиме из-за боязни вызвать падение морали у других отрядов ВСУ, держащих оборону Угледара. Но факт отхода определенных украинских подразделений из хорошо укрепленного оборонительного района лишний раз прямо говорит, что дела у обороняющихся от фазы тяжелого положения напрямую переходят в фазу критическую.









Сейчас юго-восточный фас обороны города представляет собой самый сложный для украинского командования участок ЛБС Угледара – именно здесь позиции ВСУ были оставлены частично. А все пути снабжения, проходящие по трассам с твердым покрытием, находятся в пределах боевой работы fpv-дронов, ствольной и реактивной артиллерии.

По мнению депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, в скором падении «фортеци Угледар» виноват исключительно командующий ВСУ – Александр Сырский.