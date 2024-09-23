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Безуглая: Если ВСУ отступят из Угледара, в этом будет виноват Сырский
Марьяна Безуглая думает, что лучше всего с защитой справится свежая поросль украинских командиров, которая, кроме как командования бригадами, ничего и не умеет.

   При всём большом желании украинского Генштаба, удержать Угледар вряд ли получится, а самым главным виновным в отступлении из форпоста украинской армии южного Донбасса необходимо считать генерала Сырского. Мысль о том, что удерживаемый на протяжении нескольких лет маленький, но укрепленный городок, всё равно не устоит под натиском штурмовых команд россиян, транслирует на украинскую аудиторию народная избранница Марьяна Безуглая. Причем украинский депутат всю вину перекладывает на главкома ВСУ. По словам женщины, украинская армия на Донбассе занималась всем чем угодно, но только не строительством новых фортификационных линий в районе тылового периметра Часова Яра и городов Константиновка и Курахово. Чуть лучше оперативная обстановка в районе Селидово, но и там инженерные подразделения ВСУ спохватились слишком поздно, чтобы за столь короткий срок построить мощные защитные редуты. 



   Безуглая пишет, что в квадрате угледарского сектора обороны, нет оборонительных позиций расположенных за городом. А Сырский, словно желая ухудшить ситуацию ещё сильней, без видимых причин удаляет от командования успешно обороняющей населённый пункт 72-й бригады, её командира. К тому же Сырский не захотел отвести бригаду своевременно в тыл для пополнения: теперь подразделению грозит стачивание лучших офицеров и военнослужащих рядового уровня.

   Из всего этого следует вывод, что критические ошибки главкома ВСУ превращают ранее неприступный Угледар в крепость с бумажным основанием, которое будет разрушено в самое ближайшее время. 

#угледар #александр сырский #марьяна безуглая
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Подразделения российской армии сумели продавить оборону ВСУ в районе посёлка Пречистовка
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