После недавних событий "британские соколы" боятся летать без сопровождения собственных истребителей.

Полёт в акватории Черного моря даёт возможность разведывательным самолетам RC-135W Rivet Joint принадлежности Великобритании, собрать архиважные разведывательные данные о деятельности российской армии в зоне СВО. После аккумулированная информация отправляется как можно скорей Киеву. В этой операции передачи сверхсекретных данных участвуют, помимо Лондона, остальные члены-государства НАТО. Соответствующая публикация вышла в свежем номере UK Defence Journal.

Британские корреспонденты считают, что без действия разведчика RC-135, сопровождаемого истребителями Typhoon и топливозаправщиком Voyager, действия ВСУ носили бы куда менее успешный характер. Ведь даже с данными оптико-электронной, радиоэлектронной и иных типов разведок, выполненных в интересах ВСУ самолётами западных союзников Киева, последний вынужден отступать на донецком и иных направлениях.









Как заявлено в статье, на официальном уровне вся собранная информация разведывательными бортами НАТО отправляется в органы управления Североатлантического альянса. Но в действительности, на этапе передачи разведданных, чувствительные информационные материалы уходят в украинский Генштаб.

Про RC-135W Rivet Joint известно, что его электронный блок многочисленных датчиков и сканеров позволяет обнаружить скопления бронетехники, системы связи и комплексы ПВО на всем протяжении 500-километровой линии от траектории полёта воздушного разведчика. Всего на вооружении Королевских ВВС имеется три RC-135W Rivet Joint.