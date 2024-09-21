Двадцать из 31-го M1A1SA американской армии ВСУ уже потеряли в боях.

ВСУ в скором времени надеются обзавестись австралийской модификацией американского танка Abrams. Речь идёт о машинах серии M1A1 AIM, списанных военным руководством Австралии по причине 100% устарелости. Сообщается, что официальная Канберра передаст 59 таких боевых машин Украине из-за больших потерь в тяжелой бронетехнике. Об этом информирует местная пресса в лице Sydney Morning Herald.

По словам информатора из военных, австралийское правительство прорабатывает вопрос отправки ОБТ Украине, для чего налажены текущие контакты с вашингтонской администрацией.

Известно, что переданы украинскому Генштабу будут купленные в 2004 году за 341 млн. американских долларов M1A1 Abrams. Их, для нужд собственно австралийских ВС, планируется заменить на куда более новые и современные по ряду ударных и защитных возможностей M1A2 SEPv3.









И как пишет российский ТГ-канал «Русское оружие», австралийская модификация M1A1 AIM эквивалентна по своим защитным свойствам украинской M1A1SA, чья бронестойкость пасует перед fpv-дронами, вооруженными гранатомётными выстрелами ПГ-7ВС/ВЛ. Тем более, не удержит «австралийский Абрамс» прямое попадание тандемного боеприпаса «Корнета» и тяжелой авиационной ракеты «Вихрь-1». Последними оснащаются Ка-52М «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник», собравшие большую жатву из зарубежных танков. Вместе с тем, есть вероятность, что украинские инженерные подразделения и рембаты предпримут попытку дооснастить передаваемые бронемашины противодронными и противокумулятивными решетками вкупе с блоками динамической защиты «Контакт-1». Что должно несколько затруднить их уничтожение.