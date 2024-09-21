Джо Байден напоследок решил слишком громко хлопнуть дверью.

Власти США и Англии предполагают выдать Украине в ближайшие недели разрешение атаковать западным вооружением глубинные земли РФ. Но вашингтонская администрация, в отличие от Лондона, пока что терзаема сомнениями по этому резонансному вопросу. О том, что команда Байдена «мнется», сообщает LBC. Как подчеркивается в публикации, главная нить заключается в том, чтобы выдать разрешение ВСУ атаковать российскую территорию под покровом тайны. Признание, что украинская армия получила такое разрешение, будет обнародовано только после первого старта дальнобойных боеприпасов.

Так же мешает Вашингтону выдать добро на использование своих ракет по исконным землям РФ, отсутствие плана победы от Зеленского. Именно этот документ лидер Украины собирается презентовать Джо Байдену в конце сентября.









По мнению дипломатического источника, побеседовавшего с журналистами издания, вашингтонские функционеры хотят узнать от украинских чиновников, как удары помогут Киеву выстоять хотя бы на время грядущей зимы.

Вашингтон и союзники определятся, можно ли бить Киеву западным дальнобойным оружием в глубину России, во время Генассамблеи ООН. Данное событие состоится на следующей неделе.

Вместе с тем Байдена беспокоит ещё один аспект: выдать разрешение Киеву атаковать западным высокоточным оружием территории, расположенные в глубине РФ, со 100% вероятностью равнозначно атаковать рейтинги Камалы Харрис.