Это не первый и не второй украинский самолёт, сбитый "обломками" российских ракет. А судя по тому, что F-16 теперь надёжно спрятаны подо Львовом в подземных бункерах, дальнобойных "ракетных обломков" на военных складах РФ ещё много.

Запрашивая у западных союзников целый сонм высокотехнологичного вооружения, в особенности авиационную компоненту, официальный Киев ожидал добиться зримого превосходства на поле боя, вынужденный уже второй год отступать. Так в 2023-м, и в особенности 2024-м, ведомая Валерием Герасимовым российская армейская группировка теснит ВСУ, заставляя пусть и огрызаясь, всё равно метр за метром оставлять удерживаемые ранее позиции, где украинские военнослужащие не в силах что-либо предложить против бомб-планеров и высокоточных ракетных ударов, наносимых ВКС РФ. Не в силах найти противоядие против Су-34 и Су-35, выступающих в роли бомбардировщиков и истребителей, Зеленский посчитал, что ситуацию могут исправить поставки F-16, в большом количестве имеющихся на вооружении стран НАТО. Но когда такие поставки всё-таки начались, превосходства над российскими ВКС добиться не удалось.









Так журнал Breaking Defense приводит факты, что с наибольшей вероятностью, американский истребитель украинской армии потерпел крушение не из-за дружественного огня зенитчиков ВСУ и ЗРК установки «Patriot» в особенности, а из-за фрагментов перехваченной российской ракеты. Такие сведения у зарубежных корреспондентов появились от украинских военных. Как выяснили журналисты, это далеко не первый случай в украинской боевой авиации.

Желая избежать огромного резонанса и потери репутации «непобедимого оружия» западных стран, помогающего Украине добиться пускай гипотетической победы, падение F-16 было строжайше засекречено.

А мы вспомним, что Киев лишился дефицитного F-16 почти что месяц назад 28 августа, когда ВС России провели масштабную комбинированную атаку ракетами и ударными дронами по военным объектам ВСУ.

Официальных комментариев, чем был сбит американский истребитель украинской армии, по-прежнему так и не последовало.