Горе побежденным, но не бесконечное же? Так думает практически каждый добропорядочный бюргер.

Устав только лишь наблюдать, как былое экономическое благополучие Германии поддерживало весь Европейский Союз и разгоняло внутреннее благосостояние граждан ФРГ, местные жители стали выплескивать свое недовольство близорукой внутренней политикой канцлера Олафа Шольца, отметившегося разве что провалами в миграционном и экономическом кейсах. О том, что даже терпеливые немцы перестали отказываться от критики в отношении действующей власти, пишет американский Politico. Зарубежные корреспонденты заметили, что самый непопулярный канцлер в современной германской истории – Олаф Шольц, должен экстренно предпринять меры, чтобы усидеть в своем широком кресле. Но хватит ли до выборов для этого времени?

Так в публикации поднимается тема, что жители Германии от стадии отрицания сразу пришли к стадии принятия, воочию наблюдая за теми самыми библейскими всадниками – миграцией градообразующих заводов, падением демографических показателей, деградации инфраструктуры и уменьшению инвестиций.









Первые этапы скольжения в пропасть немецкой экономики обычные немцы старались не замечать, но сейчас новость о закрытии фабрик Volkswagen и выбрасыванию буквально на улицу 30 тыс. сотрудников концерна стали самой разрушающей действительностью для них. Тем более успешная экономика ФРГ без дешевых энергоносителей из РФ – это попросту фантастика без кавычек.

А наглядные данные тв-опроса показали, что немцев не интересует «что там на Украине», обычных бюргеров и фрау куда больше интересует ситуация в собственной экономике и миграционной сфере. Что явно представляет собой сокрушительный удар по слабой трехпартийной коалиции текущего канцлера Шольца. Действия последнего одобряют рекордно низкая доля собственных граждан, что может звучать самым настоящим приговором, заключат в Politico.