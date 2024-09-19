Тогда добро пожаловать в Россию 30 тыс. высококвалифицированных немецких специалистов для подъема уже российского автопрома.

Непродуманная экономическая политика кабинета канцлера Олафа Шольца и общие проблемы в мировом автопроме с наибольшей вероятностью могут привести к тому, что автогигант Volkswagen введет протокол экстренных мер. Под последним редакция газеты Manager Magazin понимает лишь одно – массовое сокращение собственных работников германского концерна. О том, что это не рядовое сокращение, свидетельствуют обозначенные в публикации цифры. Так по мнению иностранных журналистов, очутиться на улице придется как минимум 30 тыс. работникам. Что примерно составляет 25% от общего количества сотрудников VW. Так в немецком отделении фирмы работают порядка 130 тыс. человек.

Сократить количество персонала до 100 тыс. планируется поэтапно. Вторым этапом пройдет проект деинвестиций. Последние сократятся на 20 млрд. евро. Новые вливания составят 160 млрд. вместо былых 180 млрд.

В издании и обозначили, почему так случилось. По мнению германских корреспондентов, виноват слабый спрос на немецкие машины марки, что превращает параметр так называемой запланированной прибыли в тришкин кафтан. Значит придется экономить. А сами потери от плохой продажи машин Volkswagen составят порядка 4 млрд. евро.

Информацию о том, что ФРГ в автомобильной отрасли не всё гладко, в частности в VW, раньше писали иноСМИ.

Первая партия людей, потерявших место работы в некогда процветающем автоконцерне, ожидается отправить по домам уже начиная с середины следующего года.