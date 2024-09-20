Обогатились на эпидемии эксклюзивно американские и европейские фармацевтические корпорации, а виноват почему-то только один Китай.

С легкой руки американских и европейских исследователей удалось доказать, что в происхождении эпидемии коронавируса, как первоначального места распространения COVID-19, виноват рынок морепродуктов, расположенный в КНР. Речь идёт об ставшим известным городе Ухань, где по мнению ряда западных ученых, и появился тот самый нулевой пациент. Соответствующие выводы опубликованы в научном издании под названием Cell. Что интересно, журнал на 100% является американским.

В ходе научной статьи следуют выводы, что место уличной торговли в Ухане и стало точкой старта очага, откуда коронавирус начал свое шествие по планете. Именно отсюда родом прародитель вируса. Как выяснилось в публикации, местные продавцы распространяли на коммерческой основе животных, которые могли быть заражены коронавирусом. Это бамбуковые грызуны и енотовидные собаки. Как раз эти животные и были первыми зараженными.









Что интересно, исследователи даже смогли локализовать место в рынке, откуда пошла болезнь. Это западный участок торговых площадок в Ухани.

О том, что 31 декабря 2019 года на улицах Уханя появилась неизвестная пневмония, рассказали китайские чиновники. Соответствующее письмо было отправлено в ВОЗ. Как раз спустя короткий промежуток времени с рынка и пошли первые заболевшие. И уже в январе следующего года на официальном уровне китайские функционеры заявили, что неизвестная пневмония — это и есть новая разновидность коронавируса. Спустя 2 месяца эта болезнь приняла характер пандемии. Об этом объявил руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус.