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Madarator
В Турции для нужд российского "Атомфлота" построили плавучий док за 68 млн долларов
Таким образом на зависть США и Канаде Россия продолжает наращивать свою экспансию в богатый редкими элементами и полезными ископаемыми арктический регион.

   Неожиданно для геополитических оппонентов, вместо санкционного истощения и просьб пойти на мировую, Москва проявляет недюжинную изобретательность и волю к победе, демонстрируя наглядно, что помимо СВО, денег хватает и на относительно перспективные проекты среднесрочной направленности, такие как освоение арктических и субарктических горизонтов. Речь идёт о появлении в распоряжении российского государства иностранного плавучего дока, приобретенного российским правительством. Так по сообщению отечественного «Атомфлота», на пути из Турции в Россию следует плавучий док. Построила объект коммерческая организация Kuzey Star Shipyard. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».



   Редакция интернет-портала сообщает, что проект плавучего дока необходим для работы с ледокольными кораблями проекта 22220. Строительством сооружения занимались турецкие специалисты, которые и отправили конструкцию из Стамбула в РФ. Конечным пунктом назначения продукции Kuzey Star Shipyard называется Мурманск.

   Известно, что строительство дока было одобрено в начале лета 2021 года посредством письменного договора. Цена постройки составляла примерно 5 млрд. рублей. Готов док оказался спустя 2 года, после чего начались ходовые испытания.


Собственно перемещение дока в Россию. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   Длина судна составляет 222 метра с грузоподъемностью агрегата до 30 тыс. тонн. Масса собственно конструкции примерно 11 тыс. тонн. В качестве движителей выступают 4 генератора суммарной мощностью 2500 кВт. В качестве резервного питания может быть использован отдельный дизельный генератор на 120 кВт. Для обслуживания дока требуется судовая команда в 30 человек.

#kuzey star shipyard #атомфлот #ледоколы проекта 22220 #плавучие доки
Источник: t.me
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