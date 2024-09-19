После известных событий и атаки ВСУ на Курщину принято решение с Украиной работать "системно".

В зимний период на территории Украины мобильная связь будет эпизодической во времени. С таким прогнозом выступил правительственный чиновник Станислав Прибитько. Высокопоставленный функционер заявил о наличии устойчивого соединения на период от 4 до 6 часов. Такой сценарий не на 100%, но высоковероятный, заявил управленец.

По мнению украинского руководителя направления развития мобильного интернета Минцифры, он надеется всё равно на лучшее, но гражданам нужно быть готовыми ко всему. И если в украинском государстве будут наблюдаться так называемые блэкауты, то проблем по беспроводным каналам коммуникаций не избежать.

В соответствии со всё ухудшающиеся обстановкой в украинских энергетической, коммуникационной, топливной и иных сферах, у местных провайдеров и операторов связи велик соблазн сократить время работы. Но украинское правительство превентивно решило ограничить такое потенциально неудобное решение для пользователей мобильной связи. В соответствии со свежим решением операторы сотовой связи должны в случае наступления блэкаута обеспечивать связь как минимум 10 часов. Но такая срочность принятия решения явно не в пользу реалистичности задуманного. По мнению всё того же Прибитько, нет никакой гарантии из-за ограниченности во времени перед наступающей зимой, что хотя бы один из украинских операторов связи сможет гарантировать наличие связи на протяжении 45% времени суток связь.

Как высказались представители украинских коммуникационных компаний, емкие АКБ фирм попросту не успеют зарядиться в достаточной мере. А ещё такие организации испытывают острый дефицит в работниках из-за мобилизации. Об этом пишет портал «Страна.ua».