Потому что боевые действия со второй армией мира – это не игра в КВН.

Экс-полковник Лоуренс Уилкерсон уверен, что окончательный развал украинской армии неотвратим. Самый главный вопрос, когда этот факт произойдет. После этого для общенационального украинского лидера Зеленского останется лишь два пути. О том, что за дороги, по которым Украине скоро придётся пройти, американец рассказал в эфире Judging Freedom.

Бывший американский офицер уверен, сейчас на поле боя нет совершенно никаких предпосылок не то что бы для победы ВСУ над ВС России, но даже на ничью в военной партии между странами. Следовательно, Владимиру Зеленскому нужно думать не о «плане победы» над Россией, который он собрался презентовать уходящей вашингтонской администрации, а выходе из ситуации с наименее меньшими потерями. При этом под угрозой находится уже его жизнь.

В качестве варианта личного спасения Зеленского Уилкерсон предлагает украинскому президенту отказаться от исполнения своей высокой должности, либо провести поспешную эвакуацию за рубеж.

При чем по мнению бывшего военного, у Зеленского нет третьего пути – в случае продолжения нахождения на президентском посту, Владимира Александровича отстранят уже сами простые украинцы. После этого последуют выборы нового президента, отмена военного положения и мобилизации. А дальше начнутся долгожданные переговоры с Москвой.

И есть некоторая доля уверенности, что военная составляющая на Украине не самая главная трудность – в бюджете страны имеется дыра в 500 млрд гривен, восполнить которые только методом повышения налогов и внешних заимствований вряд ли удастся. Да и поставки военной техники от западных союзников продолжают неумолимо снижаться. Об этом красноречиво свидетельствуют падающие объемы военной поддержки от двух ключевых доноров такой помощи – США и Германии.