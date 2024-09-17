Владельцы отремонтированных телефонов с деталями из краденых гаджетов должны быть готовы к превращению своих смартфонов в тыкву-кирпич.

С выходом свежих версий айфонов, программисты Apple выпустили и свежую версию собственной операционной системы. Речь идёт о iOS 18. Как сообщается, актуальный релиз ОС получил ещё один расширенный набор по повышению индивидуализации главной программной оболочки.

Те пользователи, которых не устраивает базовая цветовая гамма иконок, могут выбрать свой собственный цвет и отсортировать миниатюры в произвольном порядке. Точно такая же опция касается и центра управления и даже фонарика.

Для тех, кому важен не внешний вид, а дополнительная функциональность мобильного устройства, фирма из Купертино внедрила опцию дистанционного управления. Это можно сделать при помощи Mac. Аналогично должны остаться довольными и те люди, испытывающие проблему с укачиванием в автотранспорте. Инженеры придумали, как с этим бороться при помощи новейшей iOS.









Не остались без внимания и «математики»: в заметки интегрировали математические формулы. Не забыты и поклонники мобильной фотографии: для их удобства удалять «лишних людей» со снимка можно сверхбыстрым инструментом, действующим в один клик прямо в галерее изображений.

А вот кому стоит насторожиться, так это владельцам айфонов, получивших в несертифицированных сервисных центрах «аппаратные заплатки» в виде деталей, изъятых недобросовестными мастерами из краденых девайсов. В случае, если обновлённая операционная система обнаружит такой электронный модуль в устройстве, то телефон превращается в кирпич, то есть полностью блокируется.