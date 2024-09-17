Братскую помощь такого толка без угрызений совести оказала "братская" Канада.

По сообщению канадской прессы, повысить боеспособность украинской армии должны скорые поставки личного оружия из союзного Киеву канадского государства. Так, согласно свежей публикации в местном издании Ottawa Citizen, украинские вооруженные силы в самом ближайшем времени получат военную помощь от ВС Канады. Речь в журналистском материале шла о 9-мм пистолетах. Ряд солдат и офицеров украинских подразделений получат Browning Hi-Power, которым сражались ещё в эпоху ВОВ западные союзники СССР, в том числе Канада и США.

Так же корреспонденты издания указывают и точную дату донорской военной помощи. Первые контейнеры с пистолетами должны появиться в декабре. Соответствующие сведения получены от источников из канадского МО. Всего будет передано около 10 тыс. пистолетов.

Британский боец с пистолетом



В качестве дополнительных мер поддержки ВСУ канадские военные помогут первым и шасси БТР M113. Правда речь идёт лишь о списанных из-за неудовлетворительного технического состояния комплектах. Передадут украинским военнослужащим и запасные части для броневиков, от которых отказались канадские военные. Для каких именно бронеавтомобилей детали будут отправлены, в публикации не указывается.

Данная новость примечательна тем, что лишний раз доказывает, что украинская армия, несмотря на заявления официальных действующих лиц о соответствии современным боевым требованиям и наличию актуальных типов вооружений, таких как различного назначения БПЛА и fpv-дроны, является местом, куда иностранные союзники украинского государства рады отправить практически любые типы оружия, подлежащие списанию по ряду объективных причин. Это значительное устаревание и ненадлежащее физическое состояние.