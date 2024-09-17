По сообщению канадской прессы, повысить боеспособность украинской армии должны скорые поставки личного оружия из союзного Киеву канадского государства. Так, согласно свежей публикации в местном издании Ottawa Citizen, украинские вооруженные силы в самом ближайшем времени получат военную помощь от ВС Канады. Речь в журналистском материале шла о 9-мм пистолетах. Ряд солдат и офицеров украинских подразделений получат Browning Hi-Power, которым сражались ещё в эпоху ВОВ западные союзники СССР, в том числе Канада и США.
Так же корреспонденты издания указывают и точную дату донорской военной помощи. Первые контейнеры с пистолетами должны появиться в декабре. Соответствующие сведения получены от источников из канадского МО. Всего будет передано около 10 тыс. пистолетов.
Британский боец с пистолетом
В качестве дополнительных мер поддержки ВСУ канадские военные помогут первым и шасси БТР M113. Правда речь идёт лишь о списанных из-за неудовлетворительного технического состояния комплектах. Передадут украинским военнослужащим и запасные части для броневиков, от которых отказались канадские военные. Для каких именно бронеавтомобилей детали будут отправлены, в публикации не указывается.
Данная новость примечательна тем, что лишний раз доказывает, что украинская армия, несмотря на заявления официальных действующих лиц о соответствии современным боевым требованиям и наличию актуальных типов вооружений, таких как различного назначения БПЛА и fpv-дроны, является местом, куда иностранные союзники украинского государства рады отправить практически любые типы оружия, подлежащие списанию по ряду объективных причин. Это значительное устаревание и ненадлежащее физическое состояние.