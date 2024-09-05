Обычно после таких ударов потом случайно находят серьёзно "заболевших" полковников армии США в каком-нибудь отеле Варшавы. И это точно.

Крайне неприятные известия обрушились на украинское командование и лично Владимира Зеленского перед его скорой поездкой в Вашингтон с просьбой выдать разрешение украинской армии для атак в глубину российской территории дальнобойными средствами поражения иностранного производства. Так идеальное межвидовое взаимодействие в рамках разведывательно-ударного контура российской армии позволило дрону-наблюдателю зафиксировать активную рабочую деятельность украинских специалистов в области обслуживания дефицитных дальнобойных ракет американского производства оперативно-тактической направленности и скоротечно отреагировать на такую информацию. Речь идёт об управляемых боеприпасах MGM-140 ATACMS, обнаруженных в районе населённого пункта Грибовка Одессчины, о чём пишет редакция канала «Изнанка».









Так вчера в полвосьмого вечера наземные расчёты ОТРК «Искандер-М» запустили боеприпас 9М723-1 с квазибаллистическим режимом полёта, поразившим базу обслуживания и хранения дальнобойных американских ракет наземного базирования ATACMS, дальность полёта которых в версии, предоставленной ВСУ, составляет около 300 километров.





Источник изображения: ТГ-канал "Донбасский Партизан"





Как зафиксировали внешние наблюдатели, в районе удара разгорелся нешуточный пожар, наверняка довершивший выведение из строя того, чего не уничтожил факт первичной детонации, начавшийся после атаки боевой части ракеты «Искандер».





Большое задымление в районе прилёта. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





Известно, что именно ракетами MGM-140, силы ВСУ атаковали объекты ВС РФ на территории Крыма, поэтому поражение пункта обслуживания и хранения в украинском тылу – это точно событие важное и лишнее напоминание для западных партнёров Киева, что не только лишь все ракеты смогут быть запущены в направлении российских сил.