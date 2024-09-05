Широкая обеспеченность дешевой электроэнергией и современное законодательство в области криптовалют лишний раз подтверждают слова российского президента.

РФ попадает в топ стран, занимающих верхнюю позицию по объемам внутреннего майнинга. И на это есть масса объективных причин. О том, почему именно Россия находится на вершине стран, способных генерировать цифровые валюты, собственно и рассказал руководитель Кремля.

По словам Владимира Путина, энергетические мощности Сибири обладают большим запасом свободной электрогенерации, поэтому наша страна будет рада крупным игрокам, пожелавшим переместить свой криптобизнес на территорию России.









В рамках собственного выступления на форуме ВЭФ-2024, Путин подчеркнул, что сфера бизнеса, связанного с криптовалютами, показывает устойчивый рост, но такая стезя не должна перетягивать на себя всё одеяло, потому что в приоритете должно оставаться возведение жилья, объектов промышленности, которым так же потребуются высокие энергетические мощности.

Так же российский общенациональный лидер привлек внимание к цифровому рублю, который должен войти в широкий обиход участников экономической деятельности, занятых в деловой сфере на территории РФ.