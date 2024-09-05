Тем временем об украинском "Ланцете" ни слуху ни духу.

Наблюдая за высокой боевой эффективностью и поэтому достойной ценностью для российских дроноводов барражирующего боеприпаса отечественного семейства «Ланцет», украинские инженеры и специалисты, вероятно не без помощи зарубежных кураторов, создали высотный дрон-перехватчик для противодействия российскому БЛА. Так редакция ТГ-канала «Военный осведомитель» разместила кадры объективного контроля, записанного украинским fpv-коптером в момент атаки первого по фюзеляжу российского ударного дрона.









По мнению авторов онлайн-портала, украинские военные инженеры сделали соответствующие выводы, признав, что попытка атаковать разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе принадлежности ВС РФ, стоит того, даже если её удачливость – штука достаточно редкая, потому что отсутствие противодействия в боевой деятельности дронов ZALA, «Supercam» и «Орлан» приносит украинской армии гораздо больше невосполнимого ущерба, чем не всегда удачная погоня и атака российских беспилотных средств разведки и поражения. Загруженное видео наглядно демонстрирует это.





Кадры-запись, на которых в объектив бортовой камеры украинского fpv-дрона-перехватчика попал российский "Ланцет". Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А мы вспомним, что именно дроны-разведчики и дроны-наблюдатели сделали возможным факты успешных атак по глубоким тылам Украины и ЛБС, когда были поражены дорогостоящие и столь дефицитные западные системы вооружений, такие как ЗРК «Patriot» и РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS. Оперативное восполнение которых силами западных поставок – вещь не всегда доступная. Именно поэтому в ВСУ постарались хоть что-то придумать для противодействия как российскому разведывательно-ударному контуру, так и противодействию успешности полевых атак «Ланцета».