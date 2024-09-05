Это как минимум пятая единица семейства HIMARS, выведенная из строя только за последние несколько дней.

Улучшенная работа ударно-разведывательного контура российской армии позволила всего за несколько дней уничтожить как минимум пятую установку реактивной системы залпового огня американского производства, переброшенных украинским командованием в приграничные районы Сумской области. Соответствующие кадры объективного контроля, записанные посредством инфракрасной надстройки, установленной поверх оптических сенсоров разведывательного БПЛА российской армии, предоставило МО РФ, размещенные в ТГ-канале «Изнанка».









На видео, записанного одним из отечественных дронов видно, как баллистическая ракета «Искандера-М» без видимых затруднений преодолевает очаговую зону прикрытия украинской ПВО и в районе населённого пункта Рудневка сумского региона буквально сметает иностранную боевую технику на службе ВСУ.

Массивная детонация после прилёта не только самой бронированной установки, но и возимого запаса наглядно продемонстрировали, что попала под удар не только транспортная платформа, но и сами боеприпасы, множественные взрывы которых позволяют практически со 100% достоверностью утверждать, что пораженным оказался явно не макет зарубежной РСЗО. Под удар так же попала вспомогательная военная техника.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Согласно вчерашним сведениям, ВСУ одномоментно в той же Сумской области из-за одного удачного удара квазибаллистической ракетой 9М723-1 лишились сразу и M142 HIMARS и M270 MLRS. Этом поспособствовало обширное ударное и осколочное поля после взрыва первой установки и близость расположения второй бронемашины от первой.