"Patriot" сломались – теперь уважаемые партнёры несите на замену продукцию немецкого ВПК.

Олаф Шольц зная не из украинских газет, как на самом деле обстоят дела с украинской ПВО, которая в отчётах украинской армии «всё сбивает», а на самом деле зенитные расчёты ВСУ находятся в перманентном состоянии дефицита зенитных ракет и пусковых установок, понапрасну расходуя дорогостоящие противоракетные боеприпасы для перехвата ложных ракет и обманных дронов-приманок, допуская пролёт настоящих ударных версий, между тем лишаясь установок Patriot, переброшенных для поддержки украинской армии в восточных областях Украины, заявил о передаче Киеву 17 систем IRIS-T, предназначенных для украинской противовоздушной обороны. Об этом лично в публичном пространстве заявил никто иной, как сам федеральный канцлер. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Высокопоставленный правительственный функционер во время своего визита военной базы рядом с городом Киль, выступил с речью, где ознакомил общественность с крупным заказом немецкого государства, когда рассказал, что одобрен заказ на изготовление IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. В первом случае системы ПВО защищают территорию среднего охранного периметра, а во втором – ближнего.









Первые четыре установки по две ПУ каждого типа ВСУ увидят уже в 2024 году, остальные 13 достанутся украинской армии в течение следующего и последующего годов. Подобный репортаж вышел на N-TV.









Но вот что должно огорчить на самом деле киевские власти, так это планомерное снижение уровня поддержки украинского государства ФРГ: в следующем году для военной помощи ВСУ официальный Берлин отправит лишь 4 млрд. евро, что куда меньше чем текущие 8 млрд., потраченные Шольцем на военные нужды Киева.