Иностранная техника у Киева скоро закончится, как и терпение Вашингтона, поставившего не на ту лошадь.

Желая сделать сильный ход, украинское командование по навязчивой просьбе никогда не служившего в армии президента Владимира Зеленского отправило в приграничный рейд свои отборные бригады, вооружив их лучшим западным оружием и техникой. Сделано это было вопреки воле Запада, не желающего наблюдать за бессмысленным стачиванием редких ударных подразделений украинской армии и потерей в бесполезных сражениях своей дорогостоящей техники в районе украинско-российской границы. Именно так, желая досадить российской армейской группировке в её охране курского приграничного региона, была уничтожена одна установка M142, больше известная как HIMARS. Параллельно под мощное осколочное и ударное поля попала и гусеничная версия американской ПУ – M270 MLRS. Сделано это было ракетным расчётом ОТРК «Искандер-М» рядом с поселением Храповщина в сумском регионе Украины.









Кадры объективного контроля дрона на электрической тяге – S350M «Supercam», записанные на длиннофокусный объектив, работающий в инфракрасном спектре, запечатлели передвижение пусковой колёсной версии M142 рядом с местной трассой Н-07. Спустя мгновение, как только высокомобильная установка добралась до близлежащего леса, её атаковала высокоскоростная ракета 9М723-1, запущенная по околобаллистической траектории.













Этот единственный удар получился настолько мощным, что осколки долетели и до замаскированного склада с M270 РСЗО MLRS, которая тоже получила повреждения. Соответствующая публикация появилась в ТГ-канале «Русское оружие» за авторством Евгения Даманцева.