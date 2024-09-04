Проблемы европейских индейцев американского шерифа не больно-то и волнуют.

Прямо сейчас избирательный рейтинг представляющей Демократическую партию США Камалы Харрис начал свое восхождение и именно поэтому в США выступили категорически против спонсирования украинского государства денежными дотациями в размере 50 млрд. евро. Соответствующая публикация вышла из-под пера журналистов Politico.

По словам источников, Украина хотела получить от своих союзников по G7 50 млрд. помощи, но в политической жизни Америки наметился этап смены трендов: в Белом доме сделали для себя приятное открытие, выяснив, что вероятность Трампа в грядущих выборах президента США победить не такая уж высокая из-за резкого скачка популярности среди американских избирателей Камалы Харрис. Поэтому торопиться об изъятии прибылей с замороженных российских активов для её последующей передачи Украине в администрации Джо Байдена никто не спешит.

Единственное, что в таком случае готов предоставить Вашингтон, так это блокирование финансовых средств России лишь на неопределённый срок. Брюссель это не устраивает: ЕС хочет каждые полгода решать, что делать с замороженными активами Москвы.

О том, что проблема гораздо глубже, чем принято говорить, свидетельствует перенос дискуссии между американскими и европейскими чиновниками, которую обе стороны хотели провести 4 сентября.