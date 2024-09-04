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Эксперт Рожин: В ходе ударов по аэропорту Львова уничтожены два МиГ-29 ВСУ и поврежден Су-24
Американские "Патриоты" оказались бесполезны и отработали лишь в "режиме наблюдения".

   ВКС РФ и наземные войска использовали для ударов по военным объектам Львовской области комбинированный метод атак, когда вместе с ложными целями, состоящими из ракет без боеголовок и беспилотников «Гербера», в боевой рейд отправились ракеты Х-101\555 и аэробаллистический «Кинжал». Информацию о том, что в ходе недавней атаки ВВС украинской армии лишились дефицитных и без того самолётов, рассказал военный аналитик Борис Рожин.

   По словам эксперта, во время ракетного рейда на международную воздушную гавань во Львове была поражена стоянка с авиационной техникой. По итогу битвы навечно в «наземном» состоянии оказались два МиГ-29, получил сильные повреждения и Су-24М. Для повышения эффективности налёта и «дублирования» огневой мощи было задействовано два гиперзвуковых «Кинжала».

   Аналитик считает, что для маскировки украинские военнослужащие решили воспользоваться гражданской инфраструктурой мирного аэродрома, но средства спутниковой и воздушной разведки российской армии просто так не обманешь, поэтому настолько надёжно спрятать самолёты украинским военным и не удалось.

#ракетные удары #ракетные удары по львову
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