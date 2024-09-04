Городской голова украинского города Харьков Игорь Терехов рассказал, что ВКС РФ впервые использовали авиационную ракету «Гром».

По словам чиновника, новейший российский боеприпас на самом деле «нетипичное оружие». И уже по данным отечественных военных аналитиков, удару подвергся объект военно-промышленного назначения, размещенный на территории харьковской городской агломерации.

Главная особенность отечественной «бомборакеты» – это смесь тех самых классических ракеты и воздушной бомбы. Правда это утверждение слегка некорректное, потому что на самом деле существуют две версии «Грома»: первый вариант по своей природе «чистокровный» ракетный боеприпас, а второй как раз и есть авиационная бомба, но с эффектом планирования – благодаря оснащению механизмом УМПК. Информация о том, что у российских военных есть подобные типы вооружения, появилась как минимум десять лет назад, когда на МАКС-2015 на выставке были представлены макеты. Как видим, с тех времён дело продвинулось и на СВО были замечены полноценные управляемые снаряды. Сейчас готовые изделия называются «Гром-1» и «Гром-2» – речь идёт о корректируемой ракете и бомбе-планере соответственно. При этом второй снаряд по мощи сильнее первого, потому что вместо реактивного двигателя полезная нагрузка состоит из расширенного комплекта осколочно-фугасной начинки. В данном случае вес БЧ составляет 480 кг против 315 кг у управляемой ракеты.









По косвенным данным, за основу разработки была взята идея модульной ракеты Х-38.

В качестве дополнительных плюсов новейших боеприпасов можно перечислить вариативность головок самонаведения и точно такие же разные БЧ, что делает снаряды максимально универсальными.

Первыми получат на вооружение передовые боеприпасы, а точнее уже получили, модернизированные бомбардировщики Су-34НВО и истребители Су-35. Планируется интеграция в комплекс авиационного вооружения и передового Су-57. Так же известно, что идут работы по оснащению «Громом-1» разведывательно-ударных вертолётных бортов. Речь идёт о Ка-52М.









А теперь чуть подробнее, какие ГСН для «Громов» могут быть использованы. Абсолютно все разновидности изделия имеют комбинированные системы наведения: на маршевом отрезке ракету к цели направляет инерциальная система, а перед ударом по цели боеприпас включает режим самонаведения. И вот последняя опция бывает с лазерным модулем самонаведения, спутниковым блоком коррекции, с тепловизионной схемой или системой РЛС-указания.

В качестве БЧ на выбор представлены объемно-детонирующие, кассетные, классические осколочно-фугасные и зажигательные БЧ. А так как это оружие современное, то для увеличения поражающей способности «вакуумной версии» выбрана опция воздушного срабатывания, где при помощи автоматизированного сенсора «Гром-Д» боеприпас с объемно-детонирующей итерацией срабатывает на высоте около 10 метров.

Из-за особенностей конструкции «громовая ракета» обладает максимальной дальностью в 120 км, бомба-планер «Гром-2» без двигателя способна пролететь 65 км.