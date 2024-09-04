Аналог "телеграмма для военнослужащих" с защищенными каналами связи и режимом работы "без сервера", должен повысить уровень взаимодействия и оперативной скорости действия.

Российские специалисты по системам закрытой связи придумали защищенную программу с особенным функционалом для военных нужд. Речь идёт о программном комплексе, успешная апробация которого завершилась в зоне СВО, о чем рассказали корреспонденты «Известий».

Так по словам журналистов, над появлением программной оболочки трудились инженеры и разработчики из «Локтар». По словам представителя команды, мессенджер для военных обладает широким функционалом: помимо обмена мгновенными сообщениями, система умеет пересылать геоданные и информировать об оперативной обстановке на поле боя. В качестве дополнительных опций предусматривается бесперебойная работа без доступа в мировую Сеть и отказ от использования серверов – в такой схеме полевой коммуникации, каждое устройство представляет собой персональный маршрутизатор.









В качестве персонала, испытавшего модуль связи на передовой, были перечислены бойцы спецназа, Росгвардии и спецслужбисты.

Не стоит забывать, что после попадания в руки французского правосудия основателя Telegram – Павла Дурова, потребность в закрытых каналах связи вместо скомпрометированного мессенджера ТГ, явственно возросла, резюмировали работники прессы.