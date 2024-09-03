Боеприпас неспроста прозван "глобальным": ракета 9М730 способна достать из любой точки запуска, размещенной на территории РФ, хоть до Вашингтона, хоть до Лондона.

Два независимых специалиста США считают, что в России началось развертывание ракетного боеприпаса, призванного «глобальным» за дальность пуска в 22 тыс. километров, размер которого немногим отличается от авиационной ракеты Х-101, способной преодолеть до 5 тыс. километров. Речь идёт о сверхсекретной разработке военных ученых РФ, создавших тот самый «Буревестник», о наличии которого в ряду ВС России ранее рассказывал Владимир Путин. О том, что благодаря вездесущим спутникам-шпионам широкая западная общественность наконец получила подтверждающие сведения о наличии у Москвы готовых к пускам 9М370, пишут корреспонденты Reuters.









Расследователи из публикации указывают, что защищенные шахты глубокого базирования, количеством 9 единиц, размещены примерно в 500 километрах от столицы России. В горизонтальных скважинах, построенных среди высоких рукотворных гор, выполненных методом насыпи, находятся помещения, где будут храниться боезаряды.

Как указали «гражданские разведчики», строительство объектов лишний раз подтверждает, что ракеты готовы и испытаны, поэтому налицо так называемый процесс боевого развертывания.

В статье указано, обычно российские военные в целях безопасности размещают головные ударные части вдали от места запуска: но за редким случаем это правило нарушается, если ракета предназначена для боевого дежурства.





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Финализируя успех российской разработки, эксперты Национального центра воздушно-космической разведки армии США указали, что если Москва сумеет создать «Буревестник» и поставить его на боевое дежурство, то у ВС РФ появится то самое оружие с уникальными характеристиками «глобальной дальности», способное достать хоть до европейских союзников по НАТО – Берлина, Парижа и Лондона, хоть до территории самих США.