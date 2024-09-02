Ответный удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области был нанесен после атаки украинских БПЛА по российским ГРЭС и НПЗ.

Желание Владимира Зеленского эскалировать ситуацию между Украиной и Москвой перед своей будущей поездкой в Вашингтон на фоне провальных действий украинской армии в Донбассе, в частности на покровском и торецком направлениях, когда по российским ТЭЦ и ГРЭС, в частности Каширской и Конаковской, были запущены до 170 дронов-камикадзе самолётного типа большей дальности, таких как «Лютый» и UJ-26 «Бобёр», не осталось без ответа со стороны ВС РФ. Так в ходе ответного шага со стороны наземных подразделений, в сторону машинного цеха ТЭС-2 «Эсхар» в районе Харькова была запущена боевая часть «Искандера-М», о чем пишет ТГ-канал «Изнанка».

По мнению редакции портала, близость украинского объекта энергетической инфраструктуры к российской границе и соответственно, к стартовым позициям отечественного ОТРК, не позволили украинским зенитчикам хоть как-то противодействовать успешному налёту, по результату которого машинному цеху нанесено критически важное повреждение. Разрушенные технические сооружения на кадрах объективного контроля красноречиво свидетельствуют об этом.

Уничтоженный машинный зал ТЭС-2 "Эсхар"

Сам населённый пункт Эсхар расположен в 7 километрах от Чугуева харьковского региона на берегу речного массива Северский Донец.

Сообщается, что вышеназванный объект был поражен минувшим воскресеньем днём.





И уже по утверждению российских военкоров, атака на военные объекты и ВСУ и энергетическую инфраструктуру в Харькове и в ближнем периметре одного из самых крупных украинских городов, стали одними из самых массированных с момента начала СВО на Украине.