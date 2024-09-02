Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В районе Харькова вертикально пикирующий "Искандер" уничтожил машинный цех ТЭС-2 "Эсхар"
Ответный удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области был нанесен после атаки украинских БПЛА по российским ГРЭС и НПЗ.

   Желание Владимира Зеленского эскалировать ситуацию между Украиной и Москвой перед своей будущей поездкой в Вашингтон на фоне провальных действий украинской армии в Донбассе, в частности на покровском и торецком направлениях, когда по российским ТЭЦ и ГРЭС, в частности Каширской и Конаковской, были запущены до 170 дронов-камикадзе самолётного типа большей дальности, таких как «Лютый» и UJ-26 «Бобёр», не осталось без ответа со стороны ВС РФ. Так в ходе ответного шага со стороны наземных подразделений, в сторону машинного цеха ТЭС-2 «Эсхар» в районе Харькова была запущена боевая часть «Искандера-М», о чем пишет ТГ-канал «Изнанка».

   По мнению редакции портала, близость украинского объекта энергетической инфраструктуры к российской границе и соответственно, к стартовым позициям отечественного ОТРК, не позволили украинским зенитчикам хоть как-то противодействовать успешному налёту, по результату которого машинному цеху нанесено критически важное повреждение. Разрушенные технические сооружения на кадрах объективного контроля красноречиво свидетельствуют об этом.

Уничтоженный машинный зал ТЭС-2 "Эсхар"

  Сам населённый пункт Эсхар расположен в 7 километрах от Чугуева харьковского региона на берегу речного массива Северский Донец.

   Сообщается, что вышеназванный объект был поражен минувшим воскресеньем днём.


   И уже по утверждению российских военкоров, атака на военные объекты и ВСУ и энергетическую инфраструктуру в Харькове и в ближнем периметре одного из самых крупных украинских городов, стали одними из самых массированных с момента начала СВО на Украине.

#удары по критической инфраструктуре украины #удары по энергетической инфраструктуре украины #удары по украине #удары по энергетической инфраструктуре харькова #тэс-2 эсхар #уничтожение тэс-2 эсхар
+
Написать комментарий (0)
ВКС России использовали тактику каре из покера для повышения эффективности ракетных ударов
Байден пообещал укрепить ПВО Украины после сообщений об ударах ВС РФ по Киеву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
67
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
9
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
1
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
5
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
13
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
5
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
20
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

nonses84
11:39
Быстро и качественно, но с окислением немного... Главное маркетинг
Услуги Intel по упаковке чипов пользуются высоким спросом
Мечта Шеншебека
11:34
Оно шутить не умеет, только врать. Кстати сколько у тебя минусов, столько у него аккаунтов засветилось.
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
Мечта Шеншебека
11:30
Жертва этих опытов подо мной. Ивашка Рассомашка открой секрет какие опыты на тебе немецкий псих иатр ставил?
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
Иван Рассомахин
11:29
Не видел
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
si-cat
11:25
А каким макаром Зона может угрожать России - даже с учётом СВО ???
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
AleksK
11:23
Ты не видел за окошком своего ципсошного офиса взрывов?
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
AleksK
11:21
В куееве уже скончались несколько человек от нильской лихорадки которая вот совпадение переносится укусами комаров. Так что кастрюля ципсошная это не шутки.
Ковальчук: Запад проводит опыты с биооружием в психиатрических больницах Украины и Грузии
l33t_h4x00r
11:18
Например в Сталкер Зов Припяти было печально играть в плане графики, на открытой местности особо, тк из-за больших карт снизили детализацию. Когда поставил моды Atmosfear и AbsoluteNature игра преоб...
У STALKER 2 при выходе не будет аппаратного RTХ, кроссплатформенных модов и мультиплеера
l33t_h4x00r
11:14
Это только наивные думают, что все равны в Европе. Есть Европа "разных скоростей" , что можно сделать на Украине , будь она членом НАТО , нельзя сделать в Финляндии или Швеции...
Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие НАТО
si-cat
11:12
"..Откровенно плохое выступление Макса Фестаппена я не могу объяснить. И этот момент не нравится: раз - и уже не кажешься лидером чемпионата..." https://rsport.ria.ru/20240901/ferstappen-1969845276.ht...
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем