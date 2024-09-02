Сдача дисциплины по военной маскировке со стороны ВСУ снова провалена с получением оценки неудовлетворительно.

В попытке досадить российским подразделениям ВС России, действующим рядом с Сумской областью, украинское командование перебросило к местному областному центру группу иностранных РСЗО, состоящую сразу из трёх пусковых установок. Но каково же было удивление украинского Генштаба, когда маскировочные мероприятия не возымели своей функции и вся реактивная батарея, состоящая из трёх американских бронемашин HIMARS, была практически сразу уничтожена. Об этом сообщает ТГ-канал «Изнанка» с приложенным видеодоказательством боя рядом с Сумами.

На кадрах объективного контроля, записанного разведывательным аппаратом предположительно семейства ZALA, оснащённого длиннофокусным оптическим объективом, работающим в инфракрасном диапазоне, хорошо заметны три колёсные машины с теплоконтрастным слоем, где более разогретые участки корпуса и пусковых установок обладают более светлым тоном.

Обнаружение наземных целей с воздуха, оказавшихся тремя HIMARS

Именно в периметре поселения Осоевка рядом с Сумами отечественные разведчики заблаговременно увидели изготовившиеся к стрельбе украинские расчёты M142, что явно свидетельствовало о решении действовать оперативно.









И ради такой крупной цели были использованы сразу две ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», поразивших с разницей в две минуты последовательно первую и вторую ПУ Хаймарс. А расчёт третьей высокомобильной платформы, быстро поняв к чему всё идёт, успел ретироваться, правда дерзкое «сматывание удочек» не помогло: над спешно уехавшим зарубежным экземпляром уже кружил другой дрон-разведчик, который и окончательно «решил вопрос», наведя третий ракетный удар в квадрате села Глыбное.