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Madarator
ВС РФ уничтожили под Сумами сразу три M142 HIMARS несколькими ракетами "Искандер"
Сдача дисциплины по военной маскировке со стороны ВСУ снова провалена с получением оценки неудовлетворительно.

   В попытке досадить российским подразделениям ВС России, действующим рядом с Сумской областью, украинское командование перебросило к местному областному центру группу иностранных РСЗО, состоящую сразу из трёх пусковых установок. Но каково же было удивление украинского Генштаба, когда маскировочные мероприятия не возымели своей функции и вся реактивная батарея, состоящая из трёх американских бронемашин HIMARS, была практически сразу уничтожена. Об этом сообщает ТГ-канал «Изнанка» с приложенным видеодоказательством боя рядом с Сумами.

   На кадрах объективного контроля, записанного разведывательным аппаратом предположительно семейства ZALA, оснащённого длиннофокусным оптическим объективом, работающим в инфракрасном диапазоне, хорошо заметны три колёсные машины с теплоконтрастным слоем, где более разогретые участки корпуса и пусковых установок обладают более светлым тоном.

Обнаружение наземных целей с воздуха, оказавшихся тремя HIMARS

   Именно в периметре поселения Осоевка рядом с Сумами отечественные разведчики заблаговременно увидели изготовившиеся к стрельбе украинские расчёты M142, что явно свидетельствовало о решении действовать оперативно.



   И ради такой крупной цели были использованы сразу две ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», поразивших с разницей в две минуты последовательно первую и вторую ПУ Хаймарс. А расчёт третьей высокомобильной платформы, быстро поняв к чему всё идёт, успел ретироваться, правда дерзкое «сматывание удочек» не помогло: над спешно уехавшим зарубежным экземпляром уже кружил другой дрон-разведчик, который и окончательно «решил вопрос», наведя третий ракетный удар в квадрате села Глыбное.

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Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
Российская ракета "Искандер" уничтожила сразу четыре установки РСЗО в селе Постольное
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