Правда вот сюрприз, это армейское соединение ВСУ может встретиться с атакой целого российского корпуса, а то и двух.

Украинский Генштаб опомнился, наблюдая с изумлением за прорывом ВС России на покровском операционном направлении. И для исправления критической ситуации здесь отправил на защиту районного центра элитное соединение бригадного типа. Речь идёт о бригаде Нацгвардии «Кара-Даг», названной в честь одной из гор Крыма. Одним из первых узнали о действиях украинских генералов, пожелавших переброской элитных бойцов купировать трудное положение ВСУ в периметре бывшего Красноармейска, корреспонденты Forbes.

По словам американских журналистов, во время своего формирования и комплектования руководство бригады в наступательный отряд набирало только самых лучших и выносливых бойцов, каковых набралось 2000 из солдатского и офицерского состава.









И как думает редакция иностранного журнала, использовать элитное соединение в боях за Покровск украинским командованием оправдано на 100% – потому что город на 60 тыс. человек представляет собой стратегически важный транспортный хаб, посредством своих железнодорожных путей и асфальтовых путей снабжающий украинские ВС на широкой полосе ЛБС.

И что самое удивительное для зарубежных работников прессы, украинскому Генштабу понадобился целый месяц, чтобы понять, что на покровском векторе атак российской армии ситуация не просто сложная, а критически опасная для всей устойчивости обороны ВСУ в Донецкой области.

О бригаде «Кара-Даг» известно, что она появилась в 2014 году и начала свой важный бой на СВО в 2022 году в районе Мелитополя. В качестве поощрения высшее командование ВСУ передало соединению тяжелую бронетехнику, в том числе танки.