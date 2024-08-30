Депутат Верховной рады Украины и бывший член пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая продолжила комментировать инцидент с американским истребителем F-16, потерпевшим крушение в своём первом серьёзном бою в украинском небе.

По словам женщины, виноватыми оказались серьёзные нарушения в действиях украинских зенитчиков, по ошибке выпустивших скоростную зенитную ракету из американского ЗРК «Patriot» по собственному самолёту, оказавшемуся вместо российской ракеты или дрона тем самым «Шестнадцатым».

Безуглая в своём новом заявлении утверждает, что это далеко не первый подобный случай. До военной машины американского производства наземные расчёты украинского ПВО сбили как минимум два борта военной авиации. Но об этом никто из украинского командования раньше не заявлял ни публично, ни в приватных беседах. Все серьёзные допущения в такого рода деятельности украинских расчётов ЗРК были списаны на успешные действия российских военных, сумевших развить успех при помощи наземных установок, либо использовавших дальнобойные авиационные ракеты ВКС РФ.





Теперь по официальным данным на оставшиеся 9 истребителей первой партии в ВСУ осталось 5 подготовленных за рубежом пилотов.





О том, что подобные факты имели место быть в реальности, говорит то, что украинские военные ни их официальные представители, не стали публично отвечать на нападки Безуглой, пытаясь опровергнуть до крайности неприятные заявленные факты украинского нардепа.