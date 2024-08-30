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Madarator
Экс-офицер ВСУ Игнат оказался недоволен комментариями Безуглой, рассказавшей правду о падении F-16
Супер-истребитель американской армии оказался обыкновенной железякой, совершенно не способной защититься как от ракет российских С-400 и боевых истребителей, так и от дружественного огня ЗРК Patriot.

   Отставной офицер украинских ВВС Юрий Игнат оказался крайне недоволен словоохотливостью народного депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, рассказавшей истинную причину потери F-16, переданного украинской армии европейскими союзниками.    

   Бывший полковник потребовал от службы безопасности Украины «проявить интерес» к публичной деятельности украинского нардепа, решившей прояснить детали по поводу выведения из строя одного из украинских зарубежных истребителей. Именно 26 августа в минувший понедельник Воздушные силы ВСУ во время комбинированного ракетно-дронового налёта российской армии лишились одного из F-16, сбитых по версии Безуглой дружественным огнём из ЗРК Patriot. 

   Женщина после этого назвала основную причину такой серьёзной ошибки – строгая дискоординация между наземными и воздушными подразделениями стала той самой последней каплей, из-за чего иностранный боеприпас уничтожил же иностранный истребитель. Так же бывшая представитель «Слуги народа» прямо выразила слова обвинения в адрес командования ВСУ, которое списало «100% виновность» в адрес многоопытного полковника Алексея Меся, не сумевшего продемонстрировать нужный набор навыков, в итоге из-за своих ошибок допустившего столкновение F-16 с земной поверхностью. По словам Безуглой, это была ложь в квадрате.



   Тем временем по официальным данным подготовку для пилотирования американских истребителей прошло всего лишь шесть украинских боевых пилотов и даже потеря одного из них во время активных воздушных действий является серьёзным уроном, нанесённым в неподходящее время по и без того ослабленной боеготовности украинских ВВС.

 

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Безуглая: Командование ВСУ списывает потерю самолётов от дружественного огня на действия ВС РФ
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