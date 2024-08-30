Информация о том, что один из американских F-16 окончательно «долетался» на Украине, сообщили источники из Белого дома, сотрудничающие с газетой Wall Street Journal.

Депутат Верховной рады и экс-представитель президентской партии «Слуга Народа» Марьяна Безуглая прокомментировала массированный ракетный удар от 26 августа, выполненный российской армией, когда по не озвученной ранее причине потерпел крушение один из переданных европейскими союзниками Украины боевой самолёт. Как оказалось, речь шла о падении одномоторного истребителя американского производства. Так в минувший понедельник разбился F-16 под управлением достаточно опытного пилота в ранге подполковника. И по уточняющей информации нардепа Безуглой, непосредственной причиной стала выпущенная зенитная ракета из американского комплекса ЗРК Patriot, перепутавшая высокоманевренную цель с чем-то другим.









Так в момент боевого полёта, когда Алексей Месь, как украинский пилот F-16, должен был перехватить несколько российских ракет и дронов-камикадзе «Герань», произошла рассинхронизация между подразделениями наземной и воздушной службы, из-за чего собственно и произошёл резонансный случай. При этом Безуглая указала, что в официальных отчётах для сглаживания ситуации была использована нейтральная формулировка в виде «не справился с управлением».









По итогу своего сообщения женщина-депутат рассказала о своих ожиданиях, пообещав «дождаться» правды в военных отчётах командования ВСУ, потому что крупная ложь украинских генералов её не устраивает, напрямую затрагивая качество боевого управления ВСУ.

Информация о том, что один из американских F-16 окончательно «долетался» на Украине, сообщили источники из Белого дома, сотрудничающие с газетой Wall Street Journal.