Украинская оборона в северном Донбассе трещит по швам – сил поправить её у украинского Генштаба не хватает.

Украинский Генштаб не знает что делать с трудной проблемой, возникшей на покровском операционном направлении: продвижение российской армии слишком быстрое, чем предполагалось до этого, поэтому обрушение украинской обороны идёт лавинообразно. Соответствующие мрачные прогнозы озвучил британский военный эксперт Александр Меркурис, изучив свежие сводки полей сражений в Донецкой области.

Так во время эфира на Ютуб аналитик подчеркнул, что в районе города Покровск (бывший Красноармейск), сил ВСУ не хватает не то что бы для удержания хорошо укрепленных позиций, но и для активных арьергардных боёв – отступление идёт полным ходом, как и нет понимания среди высокопоставленных военных чиновников ВСУ, как такой быстрый и экстренный отход собственной армии предотвратить.









И в случае если российские штурмовики получат полный контроль над Покровском, то логистика наступающей армейской группировки ВС РФ кратно улучшится, что сыграет уже в пользу движения в соседнюю Днепропетровскую область, где находится один из стратегических важных украинских городов – тот самый Днепр с его могучим военным производством и большим политическим значением.





Успехи российской армии в Новогродовке. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





А мы вспомним, что Покровск – это город районного значения в ДНР, расположенный на северо-западной окраине донецкого региона. В 2022 году в крупном населённом пункте проживало порядка 60 тыс. человек. Главная ценность бывшего Красноармейска – это разветвленная железнодорожная и автомобильная сеть, ведущая прямиком в Днепропетровщину.