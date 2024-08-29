Для защиты от атаки космическим телом на текущий момент лучшее решение – это превентивный ядерный удар звёздной угрозе.

Китайские научные сотрудники призвали объединиться специалистов планеты Земля перед угрозой из дальнего космоса – потенциально больших астероидов, способных причинить непоправимый вред человеческой цивилизации в случае падения на земную поверхность. Соответствующая публикация появилась за авторством журналистов South China Morning Post.

Сотрудники Пекинского института проектирования систем космических аппаратов рассказали, что на самом деле нет никакой художественной выдумки, что планета Земля может столкнуться с астероидом в самое ближайшее время – вероятность такого события крайне высока, чем считалось до этого. Следовательно, нельзя откладывать гипотетические меры глобального характера, способные предотвратить такое столкновение.

По мнению ученых из Китая, лучшим и единственным, что могут себе позволить в данном случае земляне, это использовать ядерные боеприпасы.









О чем говорить, если в ближнем и дальнем Космосе найдены 30 тыс. астероидов, при этом это лишь малая часть таких космических объектов. Тем более недавний случай с челябинским метеоритом, появившемся в 2013 году и замеченным только лишь в момент входа в плотные слои земной атмосферы, лишний раз даёт повод об этом серьёзно задуматься.

Так китайские сотрудники провели расчёт, если до столкновения с Землёй останется ровно 7 дней, то лучшее решение в таком случае – это направить для активного противодействия астероиду ядерный боезаряд.

Именно поэтому, чтобы «внезапный» астероид не поставил под угрозу существование земной цивилизации, для достойной встречи космического оппонента должна быть достигнута оперативная готовность сроком до 30 дней, за время которой в космос должны быть запущены тяжелые ракетоносители с ядерным оружием.

В конце статьи подводятся неутешительные итоги, что ни одно государство в мире на текущий момент не имеет такой технологии, способной защитить планету Земля от угроз, исходящих из глубокого космоса.