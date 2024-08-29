Все получилось сделать, после того как в едином облачном хранилище удалось соединить видеоконтент сразу трёх отечественных платформ.

Программисты VK смогли провести успешную процедуру слияния в едином хранилище видеоданных контента сразу трех отечественных платформ – «Дзен», «VK.video» и «OK.video». Масштабную задачу удалось осуществить при помощи технологии one-cloud, собственноручно разработанной техническими специалистами ВК.

По заявлениям пресс-службы компании, объем объединенного хранилища эквивалентен порядка 1,5 млрд Гбайт. И если посмотреть на библиотеку отечественного видеоконтента, то это облачное хранилище самое крупнейшее, размещенное на территории РФ.









Так же представители VK добавили, что сделано всё было крайне своевременно, так как пиковые скачки загрузки за летний период этого года достигали значений 1 петабайта за 24 часа, что очень много.

Теперь благодаря объединенному облачному хранилищу стойкость размещения видео увеличилась – даже если какой-то отдельный дата-центр получит критические повреждения, то все потерянные данные будут возвращены, а «нули с единицами цифровой информации» будут скопированы на новые железные накопители.

Именно появление one-cloud принципа сделало реальным появление единой системы координации вычислительным операционным ядром, - заверили в коммерческой организации.