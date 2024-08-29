После чего в Париже и решили "прибрать к рукам" Павла Дурова.

Канцелярия французского правительства на протяжении нескольких лет отсылали судебные документы, включая повестки, на электронный почтовый адрес руководства Telegram, которое очень редко его проверяло на наличие новых писем. Соответствующие детали выяснили журналисты газеты The Wall Street Journal.

По словам неназванного сотрудника мессенджера, близкого к Павлу Дурову, большинство писем, поступавших от французской власти, никто и не читал, так как указанная электронная почта была практически оставлена. На выходе получается, что фирма многие месяцы оставляла в игноре электронные обращения французских чиновников.









После такого вовсе нее удивительно узнать, что Павла Дурова 24 августа задержали, как только такая возможность была представлена. Задержание было проведено в воздушной гавани Парижа Ле-Бурже.

Так выходец из России получил обвинение в 10 преступных действиях: от управления электронной платформой для незаконных цифровых переводов и до крупного мошенничества. Вишенкой на торте стало обвинение в отказе «пойти на встречу» французским властям, чтобы ограничить противозаконную деятельность, совершаемую посредством мессенджера Telegram.

Вчера вечером Дурова освободили, но заставили выплатить крупный залог в €5 млн. и отправили под надзор с запретом оставлять французскую территорию.