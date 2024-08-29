Перед выборами американской спецслужбе только что и остаётся, что наблюдать.

Передовые отряды российских штурмовиков без видимых проблем движутся в сторону стратегически важного для украинской армии Покровска в Донецкой области. О том, что украинскому Генштабу сейчас приходится наиболее трудно и бессонно, констатировал лично и высокопоставленный американский разведчик, занимающий должность замдиректора ЦРУ. Речь идёт о крупном функционере иностранной разведки в лице Дэвида Коэна.

По словам мужчины, уже практически месяц российская сторона показывает очевидные успехи в боях рядом с городом Покровск. Соответствующее заявление было сделано во время беседы с журналистами в штате Мэриленд.









Как заявил чиновник, ему приходится наблюдать, как перед российскими штурмовиками продолжает трескаться украинская оборона, и то что нельзя было загадывать ещё полгода назад, становится пугающей реальностью – речь идёт уже о скором крахе украинского гарнизона населённого пункта Покровск.





Ситуация на покровском направлении в битве за Селидово на 09:00 по московскому времени. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Информацию о том, что в районе Покровска оперативная ситуация обстоит не лучшим образом, знают и без всяких комментариев со стороны и в самом украинском Генштабе, где Сырский в своём докладе Владимиру Зеленскому лично призвал отказаться от политических решений и снять украинские отряды в курском приграничье с местности и перебросить их для усиления в провисающей обороны в Донбасс.