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Madarator
Украинский танк Challenger 2 застрял с британскими журналистами во время съёмок
Неудивительно на самом деле, что британскому гостю любая местная лужа совсем "не по колено".

   Британский таблоид The Sun разместил в открытом доступе репортаж с танком Challenger 2 используемым украинской армией. Но вышло так, что во время записи демонстрационного ролика вместо вау-эффекта получился обратный посыл – ведь ОБТ, спроектированный инженерами Соединенного королевства, не смог минуть обыкновенную среднестатистическую лужу, умудрившись в ней серьёзно застрять.


Ходовая часть танка "Челленджер-2" представлена немецкой дизельной установкой МТ-883 Ка-500 мощностью 1500 л.с., чего явно недостаточно для сражений на условно вязких грунтах.


   Как прокомментировал сам иностранный репортёр случай, Челленджеры по обыкновению не доезжают до передовых позиций, потому что их украинские экипажи знают, что этот зарубежный танк обладает тяжелым весом, тем более для местных вязких черноземов. И с этим сложно поспорить: потому что базовая модификация танка весит ровно 62 тонны, что буквально чревато застреванием. Как раз в момент комментария один из Челленжеров, переданных ВСУ, таки смог найти «свою лужу» и уверенно увязнуть в ней. Выбраться из грязевой ванны удалось лишь при помощи вовремя подоспевшего тяжелого тягача.

  Правда расстраиваться фактом плохой проходимости украинскому экипажу сильно не стоит – не намного лучше тяговооруженность и американского Abrams M1A1SA, аналогично застревающего в мягких украинских грунтах.

   А мы вспомним, что один Challenger 2 был потерян ВСУ во время приграничного сражения в курском регионе РФ. Всего украинскому Генштабу официальный Лондон доверил 14 своих танков.

#challenger 2 #challenger 2 на службе в всу #challenger 2 на украине #challenger застрял #challenger застрял в грязи #challenger 2 застрял
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