Так же Песков: обвинения Дурову требуют серьезной доказательной базы.

Чиновники Российской Федерации должны воздержаться от использования сторонних программ обмена мгновенными сообщениями для применения в служебной деятельности, потому что ни одно из таких приложений не обладает надёжной сетевой безопасностью. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Такой комментарий был дан непосредственным чиновником президентской администрации после вопроса российских журналистов, спросивших, есть ли призыв Кремля и иных государственных ведомств РФ «избавляться» от переписок, осуществляемых посредством программного продукта Павла Дурова – кроссплатформенного мессенджера Telegram. Тем более появились опасения, что после ареста выходца из России во французском Париже некоторые западные государства могут получить неправомерный доступ к серверам, подразумевающим косвенно и доступ к переписке российских чиновников в этом приложении, если таковая велась правительственной категорией отечественных госслужащих.









На это Песков заявил, что удалять переписки – это 100% глупость. В любом случае российские чиновники не должны задействовать для служебных переписок мессенджеры. Например, в президентской администрации людей, задействующих такие приложения – нет, потому что это прямой отказ от использования служебных правил и этики, - заявил Песков.