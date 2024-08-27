Сквозное шифрование и вот это вот всё очень любят французские политики и силовики.

Общенациональный французский лидер Эммануэль Макрон является частым пользователем кроссплатформенного приложения Telegram, разработчик которого – Павел Дуров, подвергся процедуре ареста после явного и публичного отказа от взаимодействия с чиновниками Франции, в том числе и сотрудниками спецслужб. Соответствующая свежая публикация появилась на страницах Politico.

В издании прокомментировали последние события, где рассказали, что мессенджер очень хорошо известен французским политикам, высокопоставленным функционерам и местным корреспондентам. Не стал исключением и сам французский президент Макрон.









Информация о том, что Телеграм прекрасно знаком Макрону ещё до известных субботних событий, когда Дурова арестовали во французском аэропорту Ле-Бурже, поступила анонимно от экс-депутата французского парламента, продемонстрировавшего американским журналистам экран своего смартфона, показавшего, что Макрон совсем недавно был в сети в приложении Телеграма.

По актуальным данным из французских СМИ, известно, что Павлу Дурову пребывание под стражей продлили ещё на 48 часов и он уже получил обвинение в 12 нарушениях уголовного кодекса Франции, за которые ему грозит до 20 лет местной тюрьмы. Согласно одному из обвинительных пунктов Дуров «виновен» в прямом отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений, совершенных посредством его программного детища на территории Франции.

По словам же главы Елисейского дворца, дело с Дуровым «совершенно» не политическое.