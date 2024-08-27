Создателя Телеграм обвиняют по 12 уголовным статьям Франции.

Известный филантроп и талантливый бизнесмен Илон Маск сделал официальное обращение к лидеру Франции Эммануэлю Макрону с просьбой дать публичный комментарий по поводу ареста «патриарха Телеграм» – Павла Дурова. Макрон должен объяснить американскому миллиардеру, почему создатель кроссплатформенного мессенджера арестован. Соответствующая публикация появилась на личной странице в одной из соцсетей Маска.

Вместе с тем ровно за сутки до сообщения Маска с просьбами объяснить, «что это было», Макрон заявил, что задержание Дурова «не есть политическое».

По словам французского президента, Дуров находится под стражей «просто» из-за процедуры судебного расследования, а о том, будет ли в дальнейшем Дуров содержаться под стражей, должны «решить» французские судьи.

А мы вспомним, что Дурова задержали французские силовики в экстренном порядке в Ле-Бурже – аэродроме Парижа, когда мужчина со спутницей и охранником прибыли в столицу пятой республики с частным визитом. Сразу после прибытия местный спецназ отправил под стражу, а французское правосудие в оперативном режиме огласило обвинительный список из 12 уголовных статей в адрес Дурова. По предварительным данным гражданину Франции, паспорт которой у Дурова есть, грозит до 20 лет заключения.