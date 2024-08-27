На ряде участков покровского и торецкого направлений численность штурмовиков ВС РФ в 5 раз превышает количество военнослужащих ВСУ.

Несмотря на интенсивные темпы набора новых солдат в потрепанные подразделения украинской армии, ВСУ продолжают откатываться в тыловые районы из-за значимого снижения мотивации. Такие сведения в публичном пространстве огласил Сергей Рахманин – участник комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента.

Выступая в эфире «Радио НВ», депутат рассказал, что украинская армия вызывает искреннее беспокойство гораздо более быстрым отступлением, чем было до этого. Причем Рахманин и назвал главный ответ, почему так происходит. По нардепу «виноваты» в этом пониженная боеспособность нового набора и низкая мотивация личного состава, не сумевших на должном уровне соответствовать принципам достойной замены для ныне действующих ветеранов ВСУ, выбывающих по естественным причинам.









Единственное решение, которое видит Рахманин, от которого пока что невозможно отказаться, это существенное урезание подготовки новомобилизованных, чтобы остановить стремительный прорыв ВС РФ.

Спасти положения киевские власти были вынуждены и при помощи нетрадиционных методов, призывая в армию заключенных. Но последние не стремятся сражаться, а стараются скрыться при любом удобном случае, попутно прихватив личное оружие, как было недавно в Одессе, когда сбежало трое бывших заключенных, ставших украинскими солдатами.