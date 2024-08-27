Эксперименты прошлого не прошли бесследно, да и текущие операции по созданию ядерного оружия регулярно здесь проводятся.

Вокруг ядерного сооружения в Лос-Аламосе, США, стоит радиационный фон, сравнимый с показателями радиационного заражения округи Чернобыльской АЭС. Соответствующими сведениями располагают журналисты Guardian, ссылаясь на научную работу сотрудника университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.

Согласно материалу статьи, пятьдесят лет назад специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории не находили лучшего решения, чем «утилизировать» радиоактивные отходы методом неконтролируемого сброса веществ с плутонием в местный каньон и окружающую природу. Именно из-за этого даже спустя полвека в округе имеется крайне высокий уровень радиации.





Позже, в 1980-х годах, власть решила использовать каньон по-новому и потратив 2 млрд долларов, возвела на месте сброса рекреационную зону, где можно было заняться спортом или просто отдохнуть.

Но как считает ученый, плутоний из местной среды никуда не исчез: он по-прежнему присутствует в водах реки Рио-Гранде, либо аккумулируется в пепле после частых здесь лесных пожаров.

Лос-Аламосская национальная лаборатория входит в число шестнадцати национальных лабораторий Соединенных Штатов и расположена в населённом пункте Лос-Аламос штата Нью-Мексико. Известно, что за закрытыми дверями сотрудники лаборатории занимаются не только мирным атомом, но и проводят тайные работы по разработке ядерного оружия.