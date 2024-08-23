Поддержка зарубежного производителя будет "аукаться" кошельком.

На территории России может появиться налоговый сбор для представителей отечественного бизнеса, пожелавших продолжить сотрудничества с авторами иностранного программного обеспечения.

Информацию о том, что тематический законопроект российское Минцифры возможно включит в текущую повестку Госдумы, рассказал непосредственный руководитель министерства Максут Шадаев. Сделано это будет предварительно в грядущем сентябре.





Санкции – вещь обоюдная: не долог тот час, когда разрешат использовать даже "лекарство" для использования иностранного софта, чьи представители поспешили "отречься" от России.





Не коснется законодательная инициатива представителей малого и среднего бизнеса – для таких категорий зарубежное ПО останется полностью бесплатным с точки зрения отчисления оплаты в федеральную казну.

С самой высокой вероятностью новый закон за авторством Минцифры будет утвержден не далее как это осенью, сообщает несколько независимых друг от друга анонимных источников.